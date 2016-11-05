Покоривший инстаграм вайнер из Кыргызстана рассказал, как заслужил похвалу от Тимати и Галустяна

Вайнер из Кыргызстана Данияр Токтомамбетов "взорвал" Instagram своими смешными вайнами. Под ником mc_doncha он с "кыргызским акцентом" поет "грустную историю", посвященную бывшей девушке.

Буквально за несколько дней Данияр Токтомамбетов стал одним из популярных вайнеров в Instagram. Его видеоролики стремительно набирают просмотры, один из вайнов mc_doncha поделились на своих страницах рэп-исполнители Тимати и Jah Khalib, солистка группы "А-Студио" Кэти Топурия и актер Михаил Галустян. В интервью корреспонденту Sputnik Кыргызстан Данияр рассказал, каково проснуться звездой.



— Каково это, когда твоими роликами делятся Михаил Галустян, Тимати, Кэти Топурия? — Я приятно обалдел, честно. Сегодня еще несколько интервью будет… — Подписчиков намного больше стало? — За вчерашний день примерно 5 тысяч подписались, в общем сейчас уже около 60 тысяч. — Когда начали снимать свои ролики? — Первый выложил 24 октября, назвал его "Первый трак спесална для маей Бэйбы". Я просто нашел известный "минус" и решил снять что-нибудь забавное. Потом люди начали оставлять положительные отзывы и подписываться, а я продолжил снимать видео. — В жизни вы хорошо говорите по-русски… — Ну да, ролики — это же стеб. На жизнь надо смотреть проще. У меня мама — завуч в школе, папа — профессор. Они и научили меня правильно выражать свои мысли на двух языках. Вообще, я люблю читать. Не знаю, заметно ли это в моих вайнах, но я поклонник Ницше и Есенина.

— Как ваша мама отреагировала на то, что сын стал интернет-звездой?



— Сказала: "Мой оболтус — молодец" (смеется). Вы только это не пишите — вдруг обидится. Не хочу, чтобы она расстраивалась… Конечно, ей приятно, сейчас родственники и друзья часто звонят, поздравляют. — А в жизни вы такой же, как в Instagram? — Я работаю в рекламной компании, хотя по образованию юрист. Снимаю рекламные ролики, монтирую. Сам научился этому пару лет назад, потом затянуло. Чувство юмора есть, но к работе отношусь более чем серьезно и с креативом. — Бывшие девушки после таких вайнов не завалили вас письмами с просьбами вернуться? — Нет, вообще ничего не слышно от них. Я сейчас кое с кем общаюсь, так что на этот счет даже не думаю. — Почему ваши ролики именно такого направления? — А какие они должны быть? Я художник, я так вижу… Любовь — это вечная тема, все о ней уже и так, и эдак писали, говорили. Нужно что-нибудь новое, свежее и с юмором.