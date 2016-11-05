«Хатико» из Шымкента растрогал горожан. Пес несколько дней ждет хозяев у остановки (фото)

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«Хатико» из Шымкента растрогал горожан. Пес несколько дней ждет хозяев у остановки (фото)

На автобусной остановке Шымкента пес ждет своих хозяев, сообщает Оtyrar.kz.

В Шымкенте на автобусной остановке микрорайона «Восток» живет настоящий Хатико. Песик сидит на остановке уже несколько дней и никуда не уходит. Жители района видят его и днем и поздним вечером.

Сердобольные жители пытаются покормить собаку, но от еды пес отказывается. «И очень непохоже, что он просто поселился и живет, такое ощущение, что он ждет кого-то…» — рассказывают жители близлежащих домов.

Горожане очень переживают, что кто-нибудь из пугливых прохожих вызовет собачников и пса просто застрелят. Хатико, как его уже прозвали горожане, очень добрый, не лает и не бросается на проходящих людей. Дает себя погладить, пес совершенно домашний.

Шымкентцы надеются, что верный пес простоя потерялся и просят отозваться его хозяев.

По данным Wikipedia.org, Хатико – пес породы акита-ину, являющийся символом верности и преданности в Японии. Когда Хатико подрос, он везде непременно следовал за своим хозяином. Тот ежедневно уезжал в город на работу, поэтому пес сначала провожал его до входа на станцию Сибуя, а затем в три часа дня вновь возвращался туда, чтобы встретить хозяина.

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