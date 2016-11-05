В Ливии освободили похищенных итальянцев и канадца

Два итальянца и канадец, похищенные в Ливии в сентябре, освобождены, они отправляются в Италию, сообщает в субботу итальянское правительство.

По данным агентства Франс Пресс, итальянцы Данило Калонего и Бруно Какасе, а также канадец Френк Поччиа были похищены в сентябре на юге Ливии. Их освободили "благодаря эффективному сотрудничеству с ливийскими властями", говорится в сообщении итальянского правительства.

В Ливии 31 марта приступило к работе новое правительство национального согласия страны во главе с премьером Файезом ас-Сараджем. Правительство надеется восстановить целостность страны, которая с момента свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи находилась на грани распада. Отдельные районы Ливии до сих пор захвачены боевиками, связанными с ИГ.

Источник: РИА Новости