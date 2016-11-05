В Ливии освободили похищенных итальянцев и канадца

Автор:
В Ливии освободили похищенных итальянцев и канадца

Два итальянца и канадец, похищенные в Ливии в сентябре, освобождены, они отправляются в Италию, сообщает в субботу итальянское правительство.

По данным агентства Франс Пресс, итальянцы Данило Калонего и Бруно Какасе, а также канадец Френк Поччиа были похищены в сентябре на юге Ливии. Их освободили "благодаря эффективному сотрудничеству с ливийскими властями", говорится в сообщении итальянского правительства.

В Ливии 31 марта приступило к работе новое правительство национального согласия страны во главе с премьером Файезом ас-Сараджем. Правительство надеется восстановить целостность страны, которая с момента свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи находилась на грани распада. Отдельные районы Ливии до сих пор захвачены боевиками, связанными с ИГ.

Источник: РИА Новости

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
31.10.2016, 17:57
  
11 кг взрывчатки заготовили предполагаемые террористы из Балхаша 1
30.10.2016, 10:34
  
В Алеппо террористы не прекращают обстрелы мирных домов и гумкоридоров 1
26.10.2016, 16:41
  
Двое мужчин похитили водителя и его девушку и заставили везти их в Тараз
18.10.2016, 09:15
  
По делу о теракте 5 июня проходят 88 потерпевших 3
18.10.2016, 09:00
  
Во время суда по теракту 5 июня на крышах домов стоят снайперы (обновляется) 19
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Борцы с коррупцией задержали главу комитета минсельхоза
12-летний мальчик из Уральска, с неимоверным упорством тянущий канат, растрогал казахстанцев 1
​У каждого здания в Актобе будет свой сайт 2
Через 3 года в первый класс пойдут все шестилетние дети
Более миллиона казахстанцев привили от гриппа
Какие смартфоны выбирают казахстанцы? 5
Журналистам в РК запретят рассказывать о детях, пострадавших от насилия
В Нацгвардии РК запретили совершать религиозные обряды 16
240 единиц спецтехники будут очищать Актобе от снега
Казахстанцев начали штрафовать за рекламу на автомобилях 4