Борцы с коррупцией задержали главу комитета минсельхоза

Национальное бюро по противодействию коррупции задержало Сакташа Хасенова, председателя комитета ветконтроля.

Чиновника подозревают в неоднократном получении взяток за выдачу разрешений на ввоз мясной продукции в Казахстан, говорится в сообщении бюро.

По версии следствия, Хасенов со своим доверенным лицом по фамилии Решетько организовал преступную группу по незаконной выдаче разрешений.

«Хасенов на системной основе получал взятки по установленной «таксе»,

— подчеркивается в сообщении антикоррупционной службы.

Подозреваемые были задержаны в момент получения 5 миллионов тенге от руководства ТОО «Хладоленд», которому было обещано разрешение на ввоз и беспрепятственный провоз по территории республики тысячи тонн мяса птицы.

Задержанные полностью признали вину.

Досудебное расследование продолжается.