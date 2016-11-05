Борцы с коррупцией задержали главу комитета минсельхоза

Национальное бюро по противодействию коррупции задержало Сакташа Хасенова, председателя комитета ветконтроля.
Чиновника подозревают в неоднократном получении взяток за выдачу разрешений на ввоз мясной продукции в Казахстан, говорится в сообщении бюро.
По версии следствия, Хасенов со своим доверенным лицом по фамилии Решетько организовал преступную группу по незаконной выдаче разрешений.
«Хасенов на системной основе получал взятки по установленной «таксе»,
— подчеркивается в сообщении антикоррупционной службы.
Подозреваемые были задержаны в момент получения 5 миллионов тенге от руководства ТОО «Хладоленд», которому было обещано разрешение на ввоз и беспрепятственный провоз по территории республики тысячи тонн мяса птицы.
Задержанные полностью признали вину.
Досудебное расследование продолжается.
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