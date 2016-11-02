Более миллиона казахстанцев привили от гриппа

Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

В Казахстане по состоянию на 1 ноября текущего года провакцинировано против гриппа 1 млн 281 тыс. 784 человека, что составляет 88,1% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации.

В их числе 148 тыс. 14 медицинских работников, 65 тыс. 262 беременных женщины, 455 тыс. 224 ребенка с хроническими заболеваниями, в том числе учащиеся школ, 51 тыс. 993 преподавателя школ, высших и средних учебных заведений, студентов, 55 тыс. 52 пожилых человека, 506 тыс. 239 представителей рабочих коллективов.

По словам руководителя департамента по защите прав потребителей по Актюбинской области Нурсулу Беркимбаевой, 3 октября начата вакцинация населения против гриппа, которой планируется охватить не менее 10 % населения области, в общей сложности свыше 82 тысяч человек. В этих целях за счет местного бюджета почти на 29 млн тенге закуплено 32 977 доз вакцины, еще 40 200 доз закуплено за счет средств работодателей.