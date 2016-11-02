Какие смартфоны выбирают казахстанцы?

Составлен список наиболее популярных смартфонов в Казахстане, передает BNews.kz. Данные о том, какие именно смартфоны предпочитают покупать казахстанцы, приводятся в аналитическом исследовании сайта казахстанского банка.

Топ-5 популярных моделей

В Казахстане зарегистрированы 25,5 млн действующих номеров мобильной связи (в среднем на каждого жителя страны приходится 1,4 SIM-карты). При этом владельцы 12,3 миллиона номеров имеют выход в Интернет. Всего за год число таких номеров выросло на 16 процентов. Рост проникновения мобильного Интернета поддерживает и спрос на современные многофункциональные мобильные устройства.

С января по сентябрь 2016 в страну завезено 1,7 млн мобильных устройств на сумму – 203,8 млн долларов. Везут их в основном из Китая – сборочные предприятия Поднебесной обеспечивают 59% поставок такой электроники в РК. Еще 37% приходит из Вьетнама, 3% - из Кореи. Производители из всех остальных стран мира занимают не более 1% в общем объеме импорта мобильных устройств в Казахстан.

Бренды

Среди брендов первое место по числу проданных смартфонов занимает Samsung. На его долю приходится 52% продаж. На втором месте – продукция Apple (30%), на третьем - LG (6%). В целом на тройку лидеров приходится 88% всех продаж смартфонов на сайте.

Далее следует целый ряд китайских и тайваньских брендов, каждый из которых имеет долю в 1-2%. Пользуются определенным спросом и другие бренды, названия которых не на слуху. Но их продажи насчитывают едва ли 100 единиц за год.

Модели

Если говорить о конкретных моделях, то первые два места в двадцатке лидеров уверенно занимает продукция Apple – на iPhone 6 и iPhone 6S пришлось 20% всех продаж смартфонов на сайте за год.

iPhone 7, продажи которого начались только в сентябре, уже стал одним из бестселлеров октября (за месяц новый флагман занял 10,5% в общем числе продаж смартфонов на сайте).

Продукция Samsung рассеяна по многочисленным Galaxy – всего 12 моделей. Самые популярные из них – Galaxy A3 и Galaxy A5 – на них приходится порядка 16% всех проданных смартфонов.

Из моделей других брендов в двадцатку вошли Xiaomi, LG K10, и Meizu M2 Note – каждая из них заняла примерно по 1%.

Способ оплаты

82% покупателей берут смартфоны в кредит. Еще 15% пользователей сайта предпочитают рассрочку. Оставшиеся 3% расплачиваются наличными при самовывозе или доставке.

Цена

Чаще всего казахстанцы покупают смартфоны стоимостью до 100 тыс тенге. На эту категорию приходится 53% от общего числа годовых продаж.

Интересно, что вторая по популярности категория – самые дорогие смартфоны, стоимостью свыше 200 тыс тенге (19%). Золотая середина – смартфоны от 100 тыс до 150 тыс тенге занимают всего 15% от общего числа, от 150 тыс до 200 тыс - 12%.

Поскольку стоимость Samsung начинается от 28 тыс тенге, продукция этого производителя лидирует в категории недорогих смартфонов до 100 тыс.

У IPhone же минимальная цена составляет 180 тыс тенге. Поэтому яблочный бренд опережает конкурентов именно в категории дорогих смартфонов – от 200 тыс тенге и выше.

Цвет

Самый модный цвет сезона – золотой (Gold). Его выбирают 36% покупателей. Далее следуют черный (28%) и все оттенки серебристого и серого (24%). Еще 9% занимают белые трубки. Остальные набирают от силы по 2%. Хотя цветовая палитра корпусов весьма обширная – пурпурный, розовый, синий, зеленый и т. д.

Возраст

Самые активные покупатели – люди от 25 до 35 лет. На эту возрастную категорию приходится почти половина всех покупок смартфонов на сайте. Еще 24% – пользователи в возрасте от 36 до 50 лет. Молодежь до 25 лет занимает только 21%, очевидно, что смартфоны им чаще достаются в подарок от старших членов семьи. На покупателей старше 50 лет приходится только 6% продаж.

Семейное положение

Больше половины покупателей, 55% - состоят браке, 38% - холостые, 7% - разведены.

Зарплата

По уровню ежемесячных доходов покупатели смартфонов разделились на три практически равные части. Это те, чей доход составляет до 150 тыс тенге, от 150 до 250 тыс тенге и свыше 250 тыс тенге. Большой разброс цен на разные модели, а также возможность покупать технику в рассрочку и в кредит делают смартфоны доступными для покупателей с различным уровнем дохода.

География

Рынок смартфонов менее концентрирован, чем рынки многих других видов техники. На Алматы приходится всего 33% продаж (по другим видам обычно более 40%). Далее следуют Астана – 14% и Атырау – 10%. Шымкент и Караганда занимают примерно по 7%. Остальные города – менее, чем по 5%.