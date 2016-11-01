Журналистам в РК запретят рассказывать о детях, пострадавших от насилия

Разработчики новой редакции закона о средствах массовой информации предлагают штрафовать репортера-нарушителя на 20 МРП - 42 420 тенге, а крупную редакцию, пренебрегшую новым требованием на 200 МРП - 424 200 тенге.

«До сих пор в действующем законе не было ни слова о детях, пострадавших в результате противоправных действий. Теперь этот недостаток будет исправлен. Нельзя будет публиковать данные о ребенке, фото- или видеоизображение, а также аудиозапись звука его голоса. Кроме того, запретят даже намекать на его родственников или законных представителей. А также обнародовать любые другие сведения, которые могут прямо или косвенно установить личность пострадавшего ребенка», - пишет издание.

При этом, предлагается разрешить распространять сведения «в целях защиты прав и законных интересов ребенка». Однако прежде редакция обязана будет связаться с пострадавшим и его родственниками и получить их согласие на публикацию материала. Такого согласия не потребуется лишь в том случае, если получить его невозможно либо если законный представитель ребенка, пострадавшего от преступления, сам является подозреваемым или обвиняемым в этом преступлении.