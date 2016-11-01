В Нацгвардии РК запретили совершать религиозные обряды

Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии РК Мухаметкали Сатов.

«В 2009 году Главнокомандующим было подписано специальное распоряжение, которое мы отправили в воинские части, где, в первую очередь, запретили проведение всяческих религиозных обрядов, когда животных приносили в жертву на плацу - у нас в одно время была такая проблема. Но мы их запретили», - сказал Сатов, отвечая на вопросы журналистов.

«Второе - запретили участие и проведение мероприятий воспитательного характера тем людям, которые исповедуют ислам, за исключением представителей мечетей и церквей. Их участие разрешено только в двух мероприятиях - на принятии военной присяги - весной и зимой», - сказал спикер.

Сатов подчеркнул, что за последние 7 лет нарушений по данной проблеме в армии зафиксировано не было.

«Кроме того, в военном институте мы начали будущим нашим офицерам преподавать курсы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. Именно по противодействию и разъяснению к чему это приводит», - пояснил он.

При этом заместитель главнокомандующего Нацгвардии подчеркнул, что военнослужащие срочной службы в период прохождения службы живут по распорядку, а в нем не предусмотрено время для проведения религиозных обрядов.

«Мы не можем идти против закона о религии. Каждый гражданин имеет право на вероисповедание. Вместе с тем, я бы хотел отметить, что армия - это государственная структура, в которой есть свой распорядок дня. В соответствии с ним все военнослужащие выполняют обязанности. А для военнослужащих офицеров-контрактников есть регламент служебного времени. Положения определены Уставом Вооруженных сил РК: подъем, отбой, время завтрака, проверка внешнего вида и так далее. То есть уставом не предусмотрено времени для проведения религиозных обрядов», - продолжил Сатов.