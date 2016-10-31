240 единиц спецтехники будут очищать Актобе от снега

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240 единиц спецтехники будут очищать Актобе от снега

Очищать улицы города от снега будут 14 подрядных организаций. В субботу Сапарбаев проверил их готовность.

Дороги и тротуары протяженностью 647 километров в городе будут очищать от снега 14 подрядных организаций. На их очистку подготовили 240 единиц специальной техники - это 86 грузовых автомашин, 60 единиц снегоочистительной техники, 18 пескоразбрасывателей, 32 грузопогрузчика и др.

Руководитель региона встретился с подрядчиками и высказал свое мнение.

"Зима нынче началась рано и будет долгой. Подготовка техники у вас неплохая. Однако вы оказались не готовы к внезапному снегопаду. Было много нареканий от населения. Ваша работа должна вестись по определенному графику", - сказал Сапарбаев.

По его мнению, городской акимат должен контролировать какая техника сколько работы проделала за день, и в конце рабочего дня следует подводить итоги их работы.

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