Казахстанцев начали штрафовать за рекламу на автомобилях

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Казахстанцев начали штрафовать за рекламу на автомобилях

За размещение рекламы на автотранспорте будет изыматься штраф в размере 5 МРП, ответили в МВД на официальный запрос от ИА «NewTimes.kz».

«В соответствии со стандартом запрещается размещение рекламы на всех автотранспортных средствах (далее - АТС) в следующих местах: на передней части АТС, включая ветровое стекло. На задней части АТС, включая заднее стекло, на боковых стеклах АТС. А на легковых автомобилях также на боковых поверхностях кузова», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, реклама на АТС не должна содержать адресов товаропроизводителей, пунктов реализации товаров и услуг, контактных телефонов, адресов электронной почты.

Стоить отметить, что в целях обеспечения четкой идентификации цветов АТС, занесенных в свидетельство регистрации АТС, не допускается нанесение рекламы на АТС, общая площадь которой, равна или превышает 40% окрашенной поверхности, на которую она нанесена.

При определении процентного соотношения отдельно учитывают площадь только левой, только правой, только передней или только задней окрашенных поверхностей АТС в зависимости от места размещения рекламы.

«В случае полной перекраски АТС, с использованием цветов отличных от указанных в свидетельстве о регистрации транспортного средства, после нанесения рекламы необходима перерегистрация АТС с занесением в свидетельство о регистрации транспортного средства отметки об изменении цветов», - подчеркнули в ведомстве.

Следует отметить, что в соответствии с ПДД техническое состояние и оборудование участвующих в дорожном движении транспортных средств в части, относящейся к безопасности дорожного движения и охране окружающей среды, должны отвечать требованиям соответствующих технических регламентов, стандартов, правил и руководств по их технической эксплуатации.

За указанный вид правонарушения предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП.

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