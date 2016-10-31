Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе

Куда сходить в Актобе с 1 по 6 ноября.
Драмтеатр им. Т.Ахтанова
Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52
Телефон: 21-51-21, 21-03-77
Цена билетов: от 300 до 500 тг.
1 ноября
10.00 «Жанбала, Мико және қасқыр»
14.00, 12.30 «Как Настенка чуть Кикиморой не стала»
16.00 «Есігімді қаққан кім?»
2 ноября
10.00 «Кұге ғашық өлкеде»
14.00 «Как Настенка чуть Кикиморой не стала»
16.00 «Есігімді қаққан кім?»
3 ноября
16.00 «Есігімді қаққан кім?»
19.00 «Ханша –дария хикаясы»
4 ноября
16.00, 18.30 «Есігімді қаққан кім?»
5 ноября
18.30 Концерт джазовой музыки (США, Санкт-Петербург)
Цена билетов: от 8 000 до 12 000 тг.
6 ноября
12.00 «Новые приключения Колобка»
15.00 «Есігімді қаққан кім?»
18.00 «Хозяйка гостиницы»
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