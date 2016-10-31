Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе

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Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе

Куда сходить в Актобе с 1 по 6 ноября.

Драмтеатр им. Т.Ахтанова

Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52

Телефон: 21-51-21, 21-03-77

Цена билетов: от 300 до 500 тг.

1 ноября

10.00 «Жанбала, Мико және қасқыр»

14.00, 12.30 «Как Настенка чуть Кикиморой не стала»

16.00 «Есігімді қаққан кім?»

2 ноября

10.00 «Кұге ғашық өлкеде»

14.00 «Как Настенка чуть Кикиморой не стала»

16.00 «Есігімді қаққан кім?»

3 ноября

16.00 «Есігімді қаққан кім?»

19.00 «Ханша –дария хикаясы»

4 ноября

16.00, 18.30 «Есігімді қаққан кім?»

5 ноября

18.30 Концерт джазовой музыки (США, Санкт-Петербург)

Цена билетов: от 8 000 до 12 000 тг.

6 ноября

12.00 «Новые приключения Колобка»

15.00 «Есігімді қаққан кім?»

18.00 «Хозяйка гостиницы»

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