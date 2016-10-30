Казахстанский велосипедист выиграл «Тур Хайнань»

На юге Китая завершилась традиционная веломногодневка «Тур Хайнань», сообщает Sports.kz.

Шоссейники преодолели заключительные километры девятого этапа «Тура Хайнань», который выиграл немец Макс Уолшайт из «Team Giant-Alpecin».

На последнем этапе гонщик «Астаны» Алексей Луценко финишировал в основном пелотоне, сохранив за собой желтую майку и став победителем генеральной классификации гонки. Его время составило 35:16:41. Ранее он стал победителем восьмого этапа «Тура Хайнаня», первым преодолев горные 165,8 километра. Время Луценко - 4 часа 13 минут и 50 секунд. На финишной прямой с 24-летним велогонщиком соперничали Рафаэль Андриато из Wilier — Southeast, Андреа Паскуалон из Team Roth, Симоне Понци из CCC Sprandi Polkowice и Леонардо Дуке из Delko Marseille Provence KTM.