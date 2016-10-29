Дети-сироты смогут сами выбирать семьи

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Дети-сироты смогут сами выбирать семьи

Дети-сироты в Казахстане смогут самостоятельно выбирать семьи. Об этом в ходе Форума приемных родителей и наставников в Астане сообщила уполномоченный по правам ребенка, депутат Мажилиса парламента Загипа Балиева, передает BNews.kz.

"Кроме того, что мы упорядочим постановку на учет семей, которые хотят взять себе в семью ребенка, приоритет будет для детей. Я как уполномоченный по правам ребенка сейчас ставлю вопрос по-другому. Теперь дети будут выбирать семью, а не семьи детей", - сказала З.Балиева.

При этом, по ее словам, нужно подумать, как правильно и корректно дать право выбора ребенку, не унижая, не оскорбляя его, не ставя в затруднительное положение при выборе семьи.


"Конечно, детям мы тоже должны объяснить, что такого не бывает, что эта семья мне понравилась, а эта – нет. Мы должны объяснить детям, когда приходишь в семью, нужно жить по правилам семьи", - добавила депутат.

"Есть вопросы скрытого сиротства, вы видели, когда женщина избивает своего малыша и нам приходится меры принимать, хорошо, что мы узнали об этом. Ведь скрытое сиротство - это хуже чем сиротство, мы не видим над сколькими детьми еще издеваются, избивают их. Все это большой системный вопрос воспитания не только детей, но и взрослых. Общество должно пересмотреть свое отношение к детям, в полный рост повернуться к ребенку", - подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

Она добавила, что сейчас 40% выходцев из детских домов Казахстана получают высшее образование, при том, что ранее в университеты поступали только 4%. Более 29 660 детей в Казахстане нуждаются в опеке, попечительстве, усыновлении и удочерении. Более 21 тысячи детей-сирот живут в семьях.

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