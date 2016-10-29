Вознаграждение за видео драки объявили близкие баскетболиста Игоря Нанаева

Близкие и друзья Игоря Нанаева пообещали вознаграждение за видео или фото драки, ставшей причиной гибели спортсмена, сообщает МИА "Казинформ".

В социальной сети ВКонтакте друзья Игоря Нанаева создали страницу памяти друга и периодически публикуют на ней информацию, связанную с делом баскетболиста. В одной из последних записей друзья обращаются к возможным очевидцам драки с просьбой предоставить фото или видео.

"Ищем фото/видео доказательства драки, произошедшей со 2.10.16 на 3.10.16. около НК «ПАРК СИТИ», повлекшей смерть Игоря Нанаева, За вознаграждение! Просьба предоставить имеющиеся материалы следствию! Анонимность гарантируется!" - говорится в записи.

Близкие Игоря Нанаева также поблагодарили за помощь и поддержку и сообщили, что задержано 5 подозреваемых.

"Огромное спасибо вам за поддержку и беспокойство! Для нас это очень важно, мы не одни в нашей беде! На данный момент дело не стоит на месте, наши адвокаты бросают все свои силы на расследование дела. Также наши интервью, сбор подписей и ваша поддержка дали свои плоды, дело на самом деле на контроле генпрокуратуры и МВД. Более подробную информацию пока, к сожалению, дать не можем. С появлением новых обстоятельств мы будем вас информировать", - сказано в обращении к пользователям.

Напомним, баскетболист Игорь Нанаев получил несовместимые с жизнью травмы в драке возле ночного клуба в ночь со 2 на 3 октября. Спортсмен скончался не приходя в сознание через несколько дней. По официальной информации ДВД СКО, задержаны 4 подозреваемых в жестоком избиении баскетболиста. Дело взяли на личный контроль Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел РК.