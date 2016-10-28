Астана вошла в Топ-21 самых умных городов планеты

Астана вошла в список 21 интеллектуального города мира, который ежегодно составляется Форумом интеллектуальных сообществ (США), сообщает пресс-служба столичного акимата.

«Из всех претендентов, включенных в «Топ-21», будет определен лучший интеллектуальный, развитый город мира. Теперь Астана также может претендовать на получение этой престижной награды», - отмечают в акимате Астаны.

Наряду с Астаной в «Топ-21» включены пять городов США, по четыре из Австралии и Тайваня, три из Канады и по одному из Бразилии, Японии, Кении и Новой Зеландии. Казахстанский город появился в этом списке впервые.

Оценка всех городов основана на пяти основных показателях. Именно они определяют конкурентоспособность и место того или иного города в данном списке. Тема этого года - «Революционное сообщество». Она сосредоточена на изучении городского и регионального планирования и его влияния на жизнедеятельность проживающих здесь людей.

Таким образом, участников этого года будут оценивать по уровню инфраструктурного развития и внедряемым в городское планирование инновациям и современным технологиям.

Теперь все участники «Топ-21» интеллектуальных сообществ предоставят о себе более подробные данные, которые будут оцениваться независимой исследовательской фирмой. Затем в июне 2015 года на мероприятии в Торонто (Канада) один из этих городов будет официально объявлен лучшим интеллектуальным сообществом. К слову, в прошлом году звания «Интеллектуальное сообщество-2013» был удостоен канадский город Торонто.