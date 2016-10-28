Астана вошла в Топ-21 самых умных городов планеты

Автор:
Астана вошла в Топ-21 самых умных городов планеты

Астана вошла в список 21 интеллектуального города мира, который ежегодно составляется Форумом интеллектуальных сообществ (США), сообщает пресс-служба столичного акимата.

«Из всех претендентов, включенных в «Топ-21», будет определен лучший интеллектуальный, развитый город мира. Теперь Астана также может претендовать на получение этой престижной награды», - отмечают в акимате Астаны.

Наряду с Астаной в «Топ-21» включены пять городов США, по четыре из Австралии и Тайваня, три из Канады и по одному из Бразилии, Японии, Кении и Новой Зеландии. Казахстанский город появился в этом списке впервые.

Оценка всех городов основана на пяти основных показателях. Именно они определяют конкурентоспособность и место того или иного города в данном списке. Тема этого года - «Революционное сообщество». Она сосредоточена на изучении городского и регионального планирования и его влияния на жизнедеятельность проживающих здесь людей.

Таким образом, участников этого года будут оценивать по уровню инфраструктурного развития и внедряемым в городское планирование инновациям и современным технологиям.

Теперь все участники «Топ-21» интеллектуальных сообществ предоставят о себе более подробные данные, которые будут оцениваться независимой исследовательской фирмой. Затем в июне 2015 года на мероприятии в Торонто (Канада) один из этих городов будет официально объявлен лучшим интеллектуальным сообществом. К слову, в прошлом году звания «Интеллектуальное сообщество-2013» был удостоен канадский город Торонто.

Напомним, двумя годами ранее Астана уже входила в Топ-21 интеллектуальных городов мира согласно авторитетному рейтингу «The Intelligent Community Forum» проводившемся на третьем Симпозиуме умных сообществ в штате Огайо (США).

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
17.10.2016, 17:44
  
В Казахстане в два раза меньше стали покупать "легковушки"
17.10.2016, 10:11
  
Осужденного за изнасилование и убийство оправдали спустя год в Астане 4
16.10.2016, 10:57
  
В Астане горел ЖК «Рахат»
12.10.2016, 15:26
  
Эксперты назвали самые безопасные в мире страны 1
11.10.2016, 16:56
  
Самые популярные автомобили в мире
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Актобе пришла зима в октябре 1
Спортивная бабушка из Атырау стала звездой Интернета
Казахстан может стать новой точкой на карте международного туризма
В Казахстане определена черта бедности 4
Сазды станет обустроенной зоной отдыха для актюбинцев
Смартфоны, золото и казы находят в мусорках алматинские бомжи 2
В Казахстане срок службы в армии увеличивать не планируют
Нельзя задерживать для установления личности 3
Скончался депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Дьяченко
На сайте МОН РК опубликовали электронные учебники​ 2