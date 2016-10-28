В Актобе пришла зима в октябре

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В Актобе пришла зима в октябре

Сегодня ночью в Актобе выпал первый снег. Спецтехника вышла чистить дороги ночью, но утром актюбинцы все равно стояли в пробках. Синоптики рассказали, что ждет область в ближайшие дни.

Многие автомобилисты не успели сменить летние шины на зимние. Поэтому на дорогах образовались пробки.

- Весь октябрь в Актобе был бесснежный, хотя в Восточном и Северном Казахстане снег уже лежит, - прокомментировала руководитель отдела прогноза актюбинского филиала "Казгидромет" Айгуль Саимова. - Это нормальное явление, что в Актюбинской области в конце октября пошел снег. Сегодня в течение дня он еще будет идти. Водителям следует быть осторожнее – на дорогах гололедица. 29 и 30 октября ожидается небольшой снег, 30 октября в городе может прояснится, но будет пасмурно. 31 октября возможны метель, снег и гололед. Температура 29-30 октября ночью составит -5.. - 10, днем 0.. -5 градусов. 31 октября днем и ночью ожидается 0.. -5.

"Сегодня ночью на улицы вышло порядка 65 единиц спецтехники, в том числе тракторы-щетки, пескоразбрасыватели, самосвалы и погрузчики, автогрейдера", - рассказала пресс-секретарь городского акимата Лариса Томчук.

Как сообщил заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе Жомарт Бакыткельды, несколько раз за ночь техника прошла по закрепленным улицам. Там, где образовывалась наледь, улицы посыпали песком с солью. Сейчас со снегом в Актобе борются около 70 единиц спецтехники.

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