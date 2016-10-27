Спортивная бабушка из Атырау стала звездой Интернета

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Спортивная бабушка из Атырау стала звездой Интернета

Видео с тренировки пожилой женщины на уличных тренажерах в Атырау набирает популярность в социальной сети Facebook, передает информационный портал «Мой город».

Видео выложил пользователь Zhassulan Kuzhekov.

«Здесь даже бабушки суровые», - подписал автор поста свое видео.

За двое суток бабушка на тренажерах набрала более 6 тысяч просмотров, 133 лайка и 166 перепостов. А в комментариях нашелся внук бабушки - Муратбек Каримов.

По словам парня, ажека тренируется уже давно, причем в абсолютно в любую погоду.

«Она уже давно ходит на эти тренажерки, эта площадка прямо перед подъездом. Говорил я ей, что ваш возраст прошел, заболеете, лучше дома сидите. Но она не слушает и говорит: «Қой басты қатырма, іштеңе етпейді, керсінше жүрекке полезно». И вот она теперь звезда фейсбука , - прокомментировал видео внук.

По словам Муратбека Каримова, его бабушке около 80 лет, у нее 7 детей и 10 внуков. Тренируется пенсионерка каждый день, объясняет это тем, что раньше жила в частном доме, где было много работы по хозяйству. Сейчас же с переездом в многоквартирный дом бабушка стала испытывать дискомфорт от недостатка нагрузки, «засиделась», как она сама говорит, вот и решила заняться тренировками.

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