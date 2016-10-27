Казахстан может стать новой точкой на карте международного туризма

За 1 полугодие 2016 года въездной турпоток в страну вырос на 4%.

Рост интереса международного туриста к Казахстану в текущем году восстанавливается. После сокращения въездного турпотока в РК в 2015 году (1 полугодие 2015 к 1 полугодию 2014) на 3%, в этом году количество иностранных посетителей выросло на 4% к уровню прошлого года, сообщает Ranking.kz

Всего за 6 месяцев этого года Казахстан с туристическими и деловыми целями* посетило 323 тысячи человек. Причиной тому мировые тенденции в туризме. Основным драйвером роста стал Азиатско-Тихоокеанский регион , где число международных туристов за год выросло более чем на 9%.

Рост турпотока активирует генерацию доходов на казахстанском туррынке. По итогам II квартала годовой прирост составил 50%. Всего за январь-июнь 2016 года предприятия туротрасли заработали 15,4 миллиарда тенге.