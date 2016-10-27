Казахстан может стать новой точкой на карте международного туризма

За 1 полугодие 2016 года въездной турпоток в страну вырос на 4%.
Рост интереса международного туриста к Казахстану в текущем году восстанавливается. После сокращения въездного турпотока в РК в 2015 году (1 полугодие 2015 к 1 полугодию 2014) на 3%, в этом году количество иностранных посетителей выросло на 4% к уровню прошлого года, сообщает Ranking.kz
Всего за 6 месяцев этого года Казахстан с туристическими и деловыми целями* посетило 323 тысячи человек. Причиной тому мировые тенденции в туризме. Основным драйвером роста стал Азиатско-Тихоокеанский регион, где число международных туристов за год выросло более чем на 9%.
Рост турпотока активирует генерацию доходов на казахстанском туррынке. По итогам II квартала годовой прирост составил 50%. Всего за январь-июнь 2016 года предприятия туротрасли заработали 15,4 миллиарда тенге.
Увеличение доли международных туристов в 2017 году ожидается за счет проведения международной выставки ЭКСПО в Астане. Для этого с начала следующего года в Казахстане введут безвизовый режим для 48 государств, включая страны ОЭСР. Организаторы ожидают 2,5 миллиона посетителей и 5 миллионов посещений. 85% посетителей приходятся на жителей Казахстана и 15% на иностранных туристов. Особенную активность демонстрируют китайские туристы. Они увеличили свои расходы на выездной туризм на 20%. Вместе с тем, большой поток гостей ожидается из соседней России, Турции и других стран.
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