В Казахстане определена черта бедности

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В Казахстане определена черта бедности

Приказ министра здравоохранения и социального развития РК опубликован в официальных СМИ.

Министерство здравоохранения и социального развития РК своим приказом от 19 сентября определило черту бедности в Казахстане на 4 квартал 2016 года, сообщает Zakon.kz.

"Определить черту бедности на 4 квартал 2016 года по Республике Казахстан в размере 40 процентов от прожиточного минимума, рассчитанного за истекший квартал Министерством национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 октября 2016 года.

Напомним, прожиточный минимум с 1 января 2016 года составляет 22 859 тенге.

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