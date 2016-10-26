Смартфоны, золото и казы находят в мусорках алматинские бомжи

Алматинские бомжи рассказали, что находят в мусорных баках смартфоны с документами и в упаковке, дорогую одежду и бытовую технику в отличном состоянии, деньги и золото, передает корреспондент Nur.kz.

Бомж по имени Игорь рассказал, как один его знакомый нашел в мусорном баке 2,5 килограмма золотых изделий и все пропил по причине того, что «на улице без выпивки не проживешь».

«Мы живем на улице, живется хлопотно, но люди живут очень неплохо, потому что мы находим на мусорках вещи, магнитофоны, бывает, выбрасывают смартфоны. Один счастливчик нашел 2,5 килограмма золота, но на улице не выживешь без выпивки, поэтому он их просто пропил.

В мусорки выбрасывают такую одежду, что second hand отдыхает. Выбрасывают хорошую пищу – бывает, вешают на край кормушки (мусорный бак – ред.) цельные казы, свежий плов, бешпармак. В общем «заевшиеся» люди, обидно. Как я понимаю, им легче выбросить, в лучшем случае повесить на кормухана, чем отдать нуждающимся».

В подтверждение своих слов Игорь показал смартфон Самсунг в рабочем состоянии и без повреждений.

Товарищи по несчастью Игоря поведали, что живут общиной и не «гнобят» новеньких, а наоборот, поддерживают. Бомжами становятся по самым разным причинам, и среди них в ходу поговорка «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

«Все собираем, все, что можем, продаем, выживаем. Бывает, находим в мусорках деньги, золото попадалось, серебро, телефоны, телевизоры, все попадается», - добавили девушка и парень, с испитыми лицами, которым нет и 30 лет.

Бродяги говорят, что подобные находки они обнаруживают во всех районах Алматы, а не только в центре города и в коттеджных поселках, где живут богатые горожане. Что обыватели при встрече на улице ведут себя, как будто бы их нет, а когда сталкиваются с ними, выбрасывая мусор, стараются не смотреть в глаза.

Напоследок они попросили людей не выбрасывать хорошие вещи и еду в бак, а ставить отдельно, так как есть нуждающиеся, которые будут благодарны за такую минимальную заботу.