В Казахстане срок службы в армии увеличивать не планируют

"Сейчас срок воинской службы один год. Этого достаточно… Нет необходимости увеличивать", - сказал Жасузаков.

Министерство обороны Казахстана не планирует увеличивать срок службы в армии, заявил в среду глава ведомства Сакен Жасузаков , сообщает РИА Новости.

"Министерство обороны данный вопрос не рассматривает. Сейчас срок воинской службы один год. Этого достаточно… Нет необходимости увеличивать", - сказал министр в ходе пленарного заседания мажилиса парламента, отвечая на вопросы депутатов.