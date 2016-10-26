В Казахстане срок службы в армии увеличивать не планируют

"Сейчас срок воинской службы один год. Этого достаточно… Нет необходимости увеличивать", - сказал Жасузаков.
Министерство обороны Казахстана не планирует увеличивать срок службы в армии, заявил в среду глава ведомства Сакен Жасузаков, сообщает РИА Новости.
"Министерство обороны данный вопрос не рассматривает. Сейчас срок воинской службы один год. Этого достаточно… Нет необходимости увеличивать", - сказал министр в ходе пленарного заседания мажилиса парламента, отвечая на вопросы депутатов.
Ранее сенатор, Дарига Назарбаева заявляла, что может быть рассмотрен вопрос о возвращении двухгодичного срока службы в армии.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.