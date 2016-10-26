Нельзя задерживать для установления личности

В новостях часто видим, что полиция задержала кого-то, у которого не было с собой документа, удостоверяющего личность. Якобы для установления личности.

Такие действия незаконны, потому что закон не обязывает нас иметь всегда при себе удостоверение личности, передает Zakon.

Также согласно ч.1 ст. 785 КоАП РК, задержать можно только лицо, которое совершило административное правонарушение. То есть, человек плюнул на улице, выбросил мусор на дорогу, пьет пиво не в общепите, то его могут задержать. Если же человек не нарушал закон, то его нельзя задержать только за то, что у него нет с собой удостоверения личности.

Кстати, законом предусмотрены следующие документы, удостоверяющими личность:

1) паспорт гражданина Республики Казахстан;

2) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;

3) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

4) удостоверение лица без гражданства;

5) дипломатический паспорт Республики Казахстан;

6) служебный паспорт Республики Казахстан;

7) удостоверение беженца;

8) удостоверение личности моряка Республики Казахстан;

9) заграничный паспорт;

10) свидетельство на возвращение;

11) свидетельство о рождении.

В этом списке нет водительского удостоверения и военного билета, потому что они не признаются документами, удостоверяющими личность, кроме как в отдельных случаях при уголовном процессе.

И еще, законом запрещено передавать в залог удостоверения личности, что часто бывает в жизни. Также незаконно, когда при входе в здания, удостоверения личности изымаются в обмен на пропуск. Такую практику необходимо запретить в срочном порядке.

Не все наверное, знают, что документы, удостоверяющие личность, выдаваемые уполномоченными государственными органами Республики Казахстан, являются собственностью государства. То есть, эти документы не наша личная собственность.

Очень интересно, что удостоверение личности по умолчанию заполняется на казахском языке и только лишь по желанию, может на русском языке. Думаю, что эта норма не очень и соблюдается.