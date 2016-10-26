Скончался депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Дьяченко

На пленарном заседании депутаты почтили его память минутой молчания.

Как сказал спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин , сегодня после тяжелой продолжительной болезни умер Сергей Александрович Дьяченко , сообщает Zakon.kz.

«Сегодня, буквально час назад, после тяжелой продолжительной болезни скончался наш коллега, видный государственный общественный деятель РК Сергей Александрович Дьяченко», - сказала Председатель Палаты.

«Будучи заместителем председателя мажилиса третьего, четвертого, пятого созыва Мажилиса Парламента РК, возглавляя Акмолинскую область , работая в Ассамблее народа Казахстана , а также в своей партийной деятельности, все свои силы, знания, опыт он всегда направлял на благо нашей страны, на благо нашего народа», - добавил Нигматулин .

По его словам, Дьяченко где бы ни работал всегда был верным соратником Главы государства.

«Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича, разделяем всю горечь этой тяжелой утраты. Светлая память о замечательном человеке, истинном патриоте Казахстана, нашем друге, нашем коллеге навсегда останется в наших сердцах. Прошу почтить его память минутой молчания», - заключил спикер Мажилиса .

Сергей Александрович родился 18 сентября 1952 года в поселке Шортанды , Акмолинской области Республики Казахстан.

В 1973 году окончил промышленно-экономический факультет Куйбышевского планового института , получив специальность экономиста. Имеет также политическое образование (АВПШ). Доктор политических наук. Тема докторской диссертации - «Проблемы демократической модернизации в Казахстане (политологический анализ)». Автор более 100 научных работ, книг, учебных пособий и справочников.

Трудовую деятельность начал в 1973 году инженером-экономистом на заводе приборов и конденсаторов в г. Кузнецке Пензенской области.

В 1973 году был призван в ряды Вооруженных Сил СССР . Службу проходил в Краснознаменном дальневосточном военном округе в Приморском крае Российской Федерации.

После армии вернулся на родину, в Казахстан. За десять лет прошел трудовой путь от инструктора Шортандинского райкома до второго секретаря ЦК комсомола Казахстана.

С 1985 по 1991 годы был первым секретарем Кокчетавского городского комитета Компартии Казахстана и одновременно (с 1990 года) – председателем Кокчетавского городского совета народных депутатов.

В 1991-1993 годы работал заместителем председателя Государственного комитета Казахской ССР по делам молодежи, физкультуре и спорту, заместителем министра туризма, физической культуры и спорта Республики Казахстан.

С 1993 по 1999 годы работал в общественных организациях Казахстана. Являлся доверенным лицом Н.А.Назарбаева по г.Алматы в период выборов Главы государства в 1999 и 2005 годах.

С 1999 по 2004 годы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва.

С 2004 по 2007 годы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан третьего созыва. В ноябре 2004 года избран заместителем Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 2006 по 2009 годы был избран заместителем Председателя Ассамблеи народов Казахстана .

С 2007 по 2010 годы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан четвертого созыва. В сентябре 2007 года избран заместителем Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстана.

В марте 2010 года Указом Президента Республики Казахстан назначен на должность акима Акмолинской области. С января 2012 года по январь 2016 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.