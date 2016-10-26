Скончался депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Дьяченко

На пленарном заседании депутаты почтили его память минутой молчания.
Как сказал спикер
«Сегодня, буквально час назад, после тяжелой продолжительной болезни скончался наш коллега, видный государственный общественный деятель РК Сергей Александрович Дьяченко», - сказала Председатель Палаты.
«Будучи заместителем председателя мажилиса третьего, четвертого, пятого созыва Мажилиса Парламента РК, возглавляя
По его словам,
«Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича, разделяем всю горечь этой тяжелой утраты. Светлая память о замечательном человеке, истинном патриоте Казахстана, нашем друге, нашем коллеге навсегда останется в наших сердцах. Прошу почтить его память минутой молчания», - заключил спикер
Сергей Александрович родился 18 сентября 1952 года в поселке
В 1973 году окончил промышленно-экономический факультет
Трудовую деятельность начал в 1973 году инженером-экономистом на заводе приборов и конденсаторов в г.
В 1973 году был призван в ряды
После армии вернулся на родину, в Казахстан. За десять лет прошел трудовой путь от инструктора Шортандинского райкома до второго секретаря ЦК комсомола Казахстана.
С 1985 по 1991 годы был первым секретарем
В 1991-1993 годы работал заместителем председателя Государственного комитета
С 1993 по 1999 годы работал в общественных организациях Казахстана. Являлся доверенным лицом
С 1999 по 2004 годы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва.
С 2004 по 2007 годы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан третьего созыва. В ноябре 2004 года избран заместителем Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
С 2006 по 2009 годы был избран заместителем Председателя
С 2007 по 2010 годы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан четвертого созыва. В сентябре 2007 года избран заместителем Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстана.
В марте 2010 года Указом
С марта 2016 года - являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва. Был членом Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан. Награжден орденами «Парасат», «Достық» I-ой степени, «Знак Почета», орденом
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