Скончался депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Дьяченко

Автор:
Скончался депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Дьяченко

На пленарном заседании депутаты почтили его память минутой молчания.

Как сказал спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, сегодня после тяжелой продолжительной болезни умер Сергей Александрович Дьяченко, сообщает Zakon.kz.

«Сегодня, буквально час назад, после тяжелой продолжительной болезни скончался наш коллега, видный государственный общественный деятель РК Сергей Александрович Дьяченко», - сказала Председатель Палаты.

«Будучи заместителем председателя мажилиса третьего, четвертого, пятого созыва Мажилиса Парламента РК, возглавляя Акмолинскую область, работая в Ассамблее народа Казахстана, а также в своей партийной деятельности, все свои силы, знания, опыт он всегда направлял на благо нашей страны, на благо нашего народа», - добавил Нигматулин.

По его словам, Дьяченко где бы ни работал всегда был верным соратником Главы государства.

«Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича, разделяем всю горечь этой тяжелой утраты. Светлая память о замечательном человеке, истинном патриоте Казахстана, нашем друге, нашем коллеге навсегда останется в наших сердцах. Прошу почтить его память минутой молчания», - заключил спикер Мажилиса.

Сергей Александрович родился 18 сентября 1952 года в поселке Шортанды, Акмолинской области Республики Казахстан.

В 1973 году окончил промышленно-экономический факультет Куйбышевского планового института, получив специальность экономиста. Имеет также политическое образование (АВПШ). Доктор политических наук. Тема докторской диссертации - «Проблемы демократической модернизации в Казахстане (политологический анализ)». Автор более 100 научных работ, книг, учебных пособий и справочников.

Трудовую деятельность начал в 1973 году инженером-экономистом на заводе приборов и конденсаторов в г. Кузнецке Пензенской области.

В 1973 году был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Службу проходил в Краснознаменном дальневосточном военном округе в Приморском крае Российской Федерации.

После армии вернулся на родину, в Казахстан. За десять лет прошел трудовой путь от инструктора Шортандинского райкома до второго секретаря ЦК комсомола Казахстана.

С 1985 по 1991 годы был первым секретарем Кокчетавского городского комитета Компартии Казахстана и одновременно (с 1990 года) – председателем Кокчетавского городского совета народных депутатов.

В 1991-1993 годы работал заместителем председателя Государственного комитета Казахской ССР по делам молодежи, физкультуре и спорту, заместителем министра туризма, физической культуры и спорта Республики Казахстан.

С 1993 по 1999 годы работал в общественных организациях Казахстана. Являлся доверенным лицомН.А.Назарбаева по г.Алматы в период выборов Главы государства в 1999 и 2005 годах.

С 1999 по 2004 годы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва.

С 2004 по 2007 годы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан третьего созыва. В ноябре 2004 года избран заместителем Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 2006 по 2009 годы был избран заместителем Председателя Ассамблеи народов Казахстана.

С 2007 по 2010 годы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан четвертого созыва. В сентябре 2007 года избран заместителем Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстана.

В марте 2010 года Указом Президента Республики Казахстан назначен на должность акима Акмолинской области. С января 2012 года по январь 2016 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С марта 2016 года - являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва. Был членом Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан. Награжден орденами «Парасат», «Достық» I-ой степени, «Знак Почета», орденом СНГ «Содружество», десятью медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.10.2016, 17:34
  
Умер легендарный казахстанский волейболист Жанбекхан Саурамбаев
24.10.2016, 15:12
  
В алматинском зоопарке погиб 6-летний гепард 1
24.10.2016, 09:45
  
Скончалась супруга Булата Абилова
22.10.2016, 16:54
  
В Астане от отравления угарным газом погибли трое детей
22.10.2016, 13:31
  
Казахстанцы погибли в аварии в России
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Нельзя задерживать для установления личности 1
На сайте МОН РК опубликовали электронные учебники​
Умер легендарный казахстанский волейболист Жанбекхан Саурамбаев
8 лучших сборных мира по крикету будут застрахованы от терроризма в Казахстане
Казахтелеком дарит подарки своим абонентам 7
Раритетный Pepsi из СССР выставил на продажу казахстанский коллекционер 1
Сапарбаева задели слова о госдолге правительства 4
В МИД РК опровергли информацию о гибели казахстанцев на Ямале
Троечники, обучающиеся рабочим специальностям, тоже будут получать стипендии 1
Исследование: Мужчины в Казахстане подвергаются насилию