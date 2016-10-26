На сайте МОН РК опубликовали электронные учебники​

Министерство образования размещает на своем сайте электронные версии учебников.

Первыми «ласточками» стали учебники обновленного содержания для первых классов.

«Теперь каждый учитель, родитель или ученик имеет свободный доступ к данным электронным образовательным ресурсам и возможность использовать их в любое удобное время. Электронные версии учебников предоставлены для размещения на сайте казахстанскими издательствами, в которых в этом году и были выпущены учебники для всех первоклассников страны», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки РК.

Как отмечают в ведомстве, современные методы интерактивной подачи учебного материала позволяют сделать учебу интересной и увлекательной для школьников любого возраста.

«Использование электронных учебников позволит казахстанской образовательной системе не только соответствовать новым технологическим веяниям, но и привлечь интерес учеников к программе», - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, с 2016-2017 учебного года в системе среднего образования республики начато внедрение обновленного содержания обучения. Первоклассники получили учебники, разработанные по новым учебным программам. Теперь же, благодаря появившейся возможности использования электронных учебников, при помощи учителей и родителей, самые маленькие казахстанские ученики смогут значительно облегчить свои школьные рюкзаки и портфели.