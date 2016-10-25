Раритетный Pepsi из СССР выставил на продажу казахстанский коллекционер

Продавец не уточняет, как скажется на самочувствии покупателей напиток из данной бутылки, ведь срок годности его уже давно истек.
Коллекционер раритетных товаров из Казахстана накануне предложил почувствовать «вкус детства», отпив из бутылки «Пепси-Колы» 1989 года выпуска. Он выставил на продажу две соответствующих тары по 0,5 литра каждая. Продавец просит за каждую из них по 6400 рублей (около 34 тысяч тенге), пишет svopi.ru.
Оригинальные стеклянные бутылки с напитком были выпущены еще в 1989 году во времена Советского Союза. Первому своему покупателю продавец позволит выбирать одну из двух бутылок, а второй заберет оставшуюся. Продавец, при этом, не уточняет, как скажется на самочувствии покупателей напиток из данной бутылки, ведь срок годности уже давно истек. В комментариях уверены, что, если кто-то и будет покупать себе данный лот, то исключительно в качестве «музейного экспоната».
Обсуждение производства «Пепси-колы» в СССР было начато в годы разрядки. Президент PepsiCo Дональд Кендалл в 1971 году встретился с главой Совета министров Союза Алексеем Косыгиным, а спустя год уже было подписано соглашение о двусторонней торговле между США и СССР. В результате компания PepsiCo стала одним из дистрибьюторов водки «Столичная» на территории США. Продаваться «Пепси-кола» в СССР начала с 1973 года. В это же время в Новороссийске начали строительство завода по производству данного напитка.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.