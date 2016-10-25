Раритетный Pepsi из СССР выставил на продажу казахстанский коллекционер

Продавец не уточняет, как скажется на самочувствии покупателей напиток из данной бутылки, ведь срок годности его уже давно истек.

Коллекционер раритетных товаров из Казахстана накануне предложил почувствовать «вкус детства», отпив из бутылки « Пепси-Колы » 1989 года выпуска. Он выставил на продажу две соответствующих тары по 0,5 литра каждая. Продавец просит за каждую из них по 6400 рублей (около 34 тысяч тенге), пишет svopi.ru.

Оригинальные стеклянные бутылки с напитком были выпущены еще в 1989 году во времена Советского Союза. Первому своему покупателю продавец позволит выбирать одну из двух бутылок, а второй заберет оставшуюся. Продавец, при этом, не уточняет, как скажется на самочувствии покупателей напиток из данной бутылки, ведь срок годности уже давно истек. В комментариях уверены, что, если кто-то и будет покупать себе данный лот, то исключительно в качестве «музейного экспоната».