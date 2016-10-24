Сапарбаева задели слова о госдолге правительства

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Замакима области Аскар Биахметов на совещании по итогам 9 месяцев объяснял своему шефу, почему не удается работа с международными банками. Но акима области не убедили его слова.

Глава региона Бердыбек Сапарбаев возмущался, почему нет проектов совместно с международными финансовыми институтами. Его заместитель с ним был не согласен и доложил, что работа ведется.

- Сейчас проводим работу со всемирным банком по оснащению новыми автобусами бывший троллейбусный парк, - отчитывался заместитель акима области Аскар Биахметов.

- Плохо работаете с этими банками. В других регионах с этими банками хорошо работают, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

- Что мешает нашим проектам? Это рост госдолга нашей страны, - говорил замакима. - Например, несколько проектов...

- Не-не-не, сен давай опустись ниже. Госдолг – это не твоя проблема, это проблема правительства, - остановил его аким

- Нет, там правительственная гарантия должна быть, - настаивал Биахметов и начал объяснять. – Поэтому...

- Есть же проекты, которые финансируются без правительственной гарантии, - не дослушав, заявил Сапарбаев и возмутился. - Проводим миллион встреч, миллион форумов. Где результат? Почему кроме рельсобалочного завода от нашей области нет ни одного проекта?

Касательно государственного долга Казахстана, на январь 2016 года, по отчету правительства, он составлял более 9 трлн тенге.