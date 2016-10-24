Троечники, обучающиеся рабочим специальностям, тоже будут получать стипендии

В следующем году в Казахстане планируют изменить суммы студенческих стипендий.
В стране два министерства создали рабочую группу, которая рассматривает ряд изменений в выплатах студенческих стипендий. Такое заявление сделала в кулуарах парламента вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева, передает Today.kz.
"Суммы пока еще нет. Мы только совместно с министерством финансов начинаем рассматривать, потому что деньги не были предусмотрены, мы из бюджета дополнительно просим. (…) Вот вынесется на правительство этот вопрос - там будут уже решать", - сообщила Эльмира Суханбердиева.
Министерство образования предлагает расширить список студентов, которым положены льготы.
"Мы предложили, если раньше стипендию получали только те, кто учились на "четыре" и "пять", то теперь мы вышли с предложением, чтобы стипендии получали студенты рабочих специальностей. Нам надо популяризировать эти профессии, и троечники будут получать стипендию наравне с хорошистами", - отметили вице-министр.
Она подчеркнула, что новшество будет введено, скорее всего, в 2017 году:
"Сейчас отличники получают 16 тысяч тенге. Но плюс им еще будет положено бесплатное питание. Пока мы не можем привлечь молодежь и работаем над популяризацией. Нам нужно увеличить выплаты!" - заключила спикер.
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