Троечники, обучающиеся рабочим специальностям, тоже будут получать стипендии

Автор:
Троечники, обучающиеся рабочим специальностям, тоже будут получать стипендии

В следующем году в Казахстане планируют изменить суммы студенческих стипендий.

В стране два министерства создали рабочую группу, которая рассматривает ряд изменений в выплатах студенческих стипендий. Такое заявление сделала в кулуарах парламента вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева, передает Today.kz.

"Суммы пока еще нет. Мы только совместно с министерством финансов начинаем рассматривать, потому что деньги не были предусмотрены, мы из бюджета дополнительно просим. (…) Вот вынесется на правительство этот вопрос - там будут уже решать", - сообщила Эльмира Суханбердиева.

Министерство образования предлагает расширить список студентов, которым положены льготы.

"Мы предложили, если раньше стипендию получали только те, кто учились на "четыре" и "пять", то теперь мы вышли с предложением, чтобы стипендии получали студенты рабочих специальностей. Нам надо популяризировать эти профессии, и троечники будут получать стипендию наравне с хорошистами", - отметили вице-министр.

Она подчеркнула, что новшество будет введено, скорее всего, в 2017 году:

"Сейчас отличники получают 16 тысяч тенге. Но плюс им еще будет положено бесплатное питание. Пока мы не можем привлечь молодежь и работаем над популяризацией. Нам нужно увеличить выплаты!" - заключила спикер.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.10.2016, 14:18
  
Казахстан снова предложили переименовать 6
11.10.2016, 23:07
  
Игрок "Реала" разгромил сборную Казахстана в Актобе (ФОТО) 1
10.10.2016, 10:05
  
Самые крупные в СНГ военные объекты РФ находятся в Казахстане 3
09.10.2016, 22:32
  
На матче Казахстан-Англия мужчина, искавший свою дочь, сцепился с полицейскими 3
07.10.2016, 18:53
  
Главный тренер казахстанской «молодежки»: «Англичане сильнее наших ребят по всем компонентам» 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В МИД РК опровергли информацию о гибели казахстанцев на Ямале
Исследование: Мужчины в Казахстане подвергаются насилию
Ислам не обязывает несовершеннолетних девочек носить платок
Казахстан снова предложили переименовать 6
Актюбинцев приглашают на ярмарку вакансий
Скончалась супруга Булата Абилова
Задержанного на центральном рынке в Актобе подозревают в терроризме
На "корпоративке" в казахстанской компании сотрудники снимали брюки 6
Школа имени Кайрата Нуртаса открылась в Кызылорде 1
"Актобе" проиграл "Астане" и занял шестое место в чемпионате 2