Ислам не обязывает несовершеннолетних девочек носить платок

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Ислам не обязывает несовершеннолетних девочек носить платок

Духовное управление мусульман Казахстана сообщило, что ислам не обязывает несовершеннолетних девочек носить платок. В сообщении ДУМК отмечается, что ислам призывает человечество к получению знаний, сообщает пресс-служба организации. Данное заявление было сделано в связи с возникшими спорами в обществе.

"Согласно Корану и хадисам Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха), а также уникальным мнениям мусульманских ученых, мусульманка обязана носить платок с момента наступления умственного и полового созревания, то есть с совершеннолетия. А несовершеннолетние девочки не обязаны носить платок, так как это не соответствует шариату. Поэтому родители не должны обременять своих несовершеннолетних дочерей ношением платка и запрещать получение обязательного образования", – говорится в сообщении ДУМК.

Также отмечается, что ислам призывает человечество к получению знаний. Согласно одному из изречений Пророка Мухаммеда, дать образование ребенку – это долг каждого.

"Приобретение знаний – это обязанность и мужчины, и женщины. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в одном из своих хадисов говорит: "Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина". Дать светское образование ребенку – это гражданский и мусульманский долг каждого человека. Наше светское государство обязывает нашим детям получить среднее образование и в этом направлении обеспечивает всеми возможностями и условиями", – отметили в ДУМК.

Кроме того в сообщении Духовного управления мусульман Казахстана подчеркивается, что Конституция и другие законы Казахстана регулируют общественные отношения и дают гражданам возможность свободно выбирать религию.

Напомним, 19 октября сообщалось, что представители Министерства образования и науки, Министерства юстиции и Министерства по делам религий и гражданского общества РК выступили с заявлением о недопустимости ношения хиджабов в школах.

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