Казахстан снова предложили переименовать

Мусульмане Казахстана предложили несколько вариантов нового названия страны и отправили свое предложение правительству.
Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в
Руководство СМК и МКПЧ ЦА считают, что предлагаемые формулировки вдохновят казахстанский народ и приведут страну к экономическому процветанию, снижению инфляции, укреплению обороноспособности, достижению высоких рубежей в спорте, науке и культуре.
«Все наши нынешние беды заключаются в том, что для многих граждан нынешнее название страны ни о чем не говорит. В нем не содержится призывов к подвигу, упорному и самоотверженному труду. Поэтому для многих иностранцев типичный облик казахстанца - это индифферентный человек, в мыслях своих витающий в потустороннем мире или околачивающий груши в чужом саду» - говорится в письме, направленном на имя Премьер-министра страны.
Казахстанские мусульмане предлагают использовать одновременно все вышеперечисленные названия страны. Они уверены, что это позволит не только догнать и перегнать Америку в экономическом развитии, но и достичь небывалых высот в духовном развитии нации.
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