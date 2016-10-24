Казахстан снова предложили переименовать

Мусульмане Казахстана предложили несколько вариантов нового названия страны и отправили свое предложение правительству.

Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) направили в правительство предложение, в котором указывают каким образом следует именовать Казахстан: «Данышпан Ел» (Гениальный народ), «Ұлы Ел» (Великий народ), «Ақылды Ел» (Мудрый народ), «Бай Ел» (Процветающий народ), Керемет Ел (Чудесный народ), «Батыр Ел» (Богатырский народ), передает пресс-служба СМК.

Руководство СМК и МКПЧ ЦА считают, что предлагаемые формулировки вдохновят казахстанский народ и приведут страну к экономическому процветанию, снижению инфляции, укреплению обороноспособности, достижению высоких рубежей в спорте, науке и культуре.

«Все наши нынешние беды заключаются в том, что для многих граждан нынешнее название страны ни о чем не говорит. В нем не содержится призывов к подвигу, упорному и самоотверженному труду. Поэтому для многих иностранцев типичный облик казахстанца - это индифферентный человек, в мыслях своих витающий в потустороннем мире или околачивающий груши в чужом саду» - говорится в письме, направленном на имя Премьер-министра страны.

Казахстанские мусульмане предлагают использовать одновременно все вышеперечисленные названия страны. Они уверены, что это позволит не только догнать и перегнать Америку в экономическом развитии, но и достичь небывалых высот в духовном развитии нации.