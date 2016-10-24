Казахстан снова предложили переименовать

Автор:
Казахстан снова предложили переименовать

Мусульмане Казахстана предложили несколько вариантов нового названия страны и отправили свое предложение правительству.

Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) направили в правительство предложение, в котором указывают каким образом следует именовать Казахстан: «Данышпан Ел» (Гениальный народ), «Ұлы Ел» (Великий народ), «Ақылды Ел» (Мудрый народ), «Бай Ел» (Процветающий народ), Керемет Ел (Чудесный народ), «Батыр Ел» (Богатырский народ), передает пресс-служба СМК.

Руководство СМК и МКПЧ ЦА считают, что предлагаемые формулировки вдохновят казахстанский народ и приведут страну к экономическому процветанию, снижению инфляции, укреплению обороноспособности, достижению высоких рубежей в спорте, науке и культуре.

«Все наши нынешние беды заключаются в том, что для многих граждан нынешнее название страны ни о чем не говорит. В нем не содержится призывов к подвигу, упорному и самоотверженному труду. Поэтому для многих иностранцев типичный облик казахстанца - это индифферентный человек, в мыслях своих витающий в потустороннем мире или околачивающий груши в чужом саду» - говорится в письме, направленном на имя Премьер-министра страны.

Казахстанские мусульмане предлагают использовать одновременно все вышеперечисленные названия страны. Они уверены, что это позволит не только догнать и перегнать Америку в экономическом развитии, но и достичь небывалых высот в духовном развитии нации.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
11.10.2016, 23:07
  
Игрок "Реала" разгромил сборную Казахстана в Актобе (ФОТО) 1
10.10.2016, 10:05
  
Самые крупные в СНГ военные объекты РФ находятся в Казахстане 3
09.10.2016, 22:32
  
На матче Казахстан-Англия мужчина, искавший свою дочь, сцепился с полицейскими 3
07.10.2016, 18:53
  
Главный тренер казахстанской «молодежки»: «Англичане сильнее наших ребят по всем компонентам» 1
07.10.2016, 12:36
  
Как в Актобе поддерживали сборную Казахстана (фоторепортаж)
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинцев приглашают на ярмарку вакансий
Скончалась супруга Булата Абилова
Задержанного на центральном рынке в Актобе подозревают в терроризме
На "корпоративке" в казахстанской компании сотрудники снимали брюки 5
Школа имени Кайрата Нуртаса открылась в Кызылорде
"Актобе" проиграл "Астане" и занял шестое место в чемпионате 2
Казахстанцев предупреждают по WhatsApp о новом виде телефонного мошенничества
Посаженный на 12 лет чиновник вещает из СИЗО для своих коллег
Жители в Аксае живут в бывшем здании финансовой полиции (ВИДЕО)
Тысячу саженцев посадили в старом сквере за городским акиматом в Актобе