Айгуль Абилова ушла из жизни после болезни.

Сегодня скончалась супруга Булата Абилова . Казахстанцы выражают соболезнования бизнесмену и меценату на его странице в Facebook, передает Казинформ.

Как написала в комментарии одна из пользователей, Айгуль Абилова ушла из жизни после болезни.