Скончалась супруга Булата Абилова

Автор:
Скончалась супруга Булата Абилова

Айгуль Абилова ушла из жизни после болезни.

Сегодня скончалась супруга Булата Абилова. Казахстанцы выражают соболезнования бизнесмену и меценату на его странице в Facebook, передает Казинформ.

Как написала в комментарии одна из пользователей, Айгуль Абилова ушла из жизни после болезни.

Свои соболезнования выразили Ермурат Бапи, Амиржан Косанов, Назира Даримбет, Сергей Погосян, Лейла Ахинжанова и другие.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
20.10.2016, 12:21
  
Письмо с "того света" врачам опубликовала казахстанка в соцсетях 3
19.10.2016, 18:22
  
В Актобе будут делать детей в пробирке
19.10.2016, 19:16
  
Опухоли матки по 6 и 7 килограммов вырезали у двух женщин
14.10.2016, 15:37
  
Назарбаев провел первую встречу после болезни
13.10.2016, 12:38
  
Дарига Назарбаева рассказала о здоровье отца
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Задержанного на центральном рынке в Актобе подозревают в терроризме
На "корпоративке" в казахстанской компании сотрудники снимали брюки 1
Школа имени Кайрата Нуртаса открылась в Кызылорде
"Актобе" проиграл "Астане" и занял шестое место в чемпионате 2
Казахстанцев предупреждают по WhatsApp о новом виде телефонного мошенничества
Посаженный на 12 лет чиновник вещает из СИЗО для своих коллег
Жители в Аксае живут в бывшем здании финансовой полиции (ВИДЕО)
Тысячу саженцев посадили в старом сквере за городским акиматом в Актобе
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на выходных
Многодетной семье погорельцев предоставили временное жилье