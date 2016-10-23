На "корпоративке" в казахстанской компании сотрудники снимали брюки

В Сети появилось непристойное видео с казахстанского корпоратива. Сотрудники один за одним начали снимать с себя брюки.

В Интернете опубликовали видео, снятое на корпоративной вечеринке одной из казахстанских компаний, на котором участники снимают с себя одежду, передает Zakon.kz.

В ходе танца большинство мужчин, принимавших участие в корпоративе, остались без штанов.