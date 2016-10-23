На "корпоративке" в казахстанской компании сотрудники снимали брюки

В Сети появилось непристойное видео с казахстанского корпоратива. Сотрудники один за одним начали снимать с себя брюки.
В
В ходе танца большинство мужчин, принимавших участие в корпоративе, остались без штанов.
В Сети появилось непристойное видео с казахстанского корпоратива. Сотрудники один за одним начали снимать с себя брюки.
В
В ходе танца большинство мужчин, принимавших участие в корпоративе, остались без штанов.
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