Школа имени Кайрата Нуртаса открылась в Кызылорде

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Школа имени Кайрата Нуртаса открылась в Кызылорде

В Кызылорде открылась школа искусств Кайрата Нуртаса. Об этом сообщила на своей странице в Инстаграм мама и продюсер известного певца Гульзира Айдарбекова, передает МИА "Казинформ".

В настоящее время идет набор в группы. Здесь будут обучать эстрадному вокалу, актерскому мастерству, хореографии и игре на музыкальных инструментах. Самый лучший ученик школы примет участие на концерте Кайрата Нуртаса в конце года.

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