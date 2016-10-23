Школа имени Кайрата Нуртаса открылась в Кызылорде

В Кызылорде открылась школа искусств Кайрата Нуртаса. Об этом сообщила на своей странице в Инстаграм мама и продюсер известного певца Гульзира Айдарбекова, передает МИА "Казинформ".
В настоящее время идет набор в группы. Здесь будут обучать эстрадному вокалу, актерскому мастерству, хореографии и игре на музыкальных инструментах. Самый лучший ученик школы примет участие на концерте Кайрата Нуртаса в конце года.
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