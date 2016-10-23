"Актобе" проиграл "Астане" и занял шестое место в чемпионате

Защитники "Актобе" Сорокин и Куаджа пытаются остановить очередную атаку столичной команды. //Фото ФК "Астана" в ВКонтакте

В 31 туре казахстанской премьер-лиги "Актобе" на выезде проиграл "Астане" с минимальным счетом 0:1. Экс-игрок "красно-белых" Юрий Логвиненко помог партнеру по команде Джордже Деспотовичу забить победный гол.

На игру с действующим чемпионом страны "Актобе" вышел с расстановкой 4-5-1. Роль единственного форварда исполнял Жалмукан. Однако во время матча мяч больше гостил на половине поля "красно-белых".

На 11-й минуте "Астана" заработала штрафной удар. После навеса угол штрафной площадки в исполнении Мужикова экс-игрок "Актобе", ныне выступающий за "Астану" Юрий Логвиненко аккуратно в одно касание скинул мяч вдоль ворот. И получивший снаряд форвард столичной команды Деспотович точным ударов открывает счет - 1:0.

В дальнейшем у астанчан было множество моментов для второго гола. Но либо игроки столичной команды промахивались, либо актюбинцев спасал вратарь Игорь Трофимец, который дебютировал за главную команду "Актобе". Традиция такая у запасных вратарей "Актобе" творить чудеса в выездных матчах против "Астаны". В последнем туре прошлогоднего чемпионата на "Астана Арене" феерил Стас Павлов.

Если в прошлом году Стас Павлов как мог выручал команду, то сейчас Трофимец не дает увеличится счету, раз за разом спасая свои ворота.

Под полным преимуществом "Астаны" проходил весь матч. Столичные футболисты владели игровым снарядом около 60% времени, актюбинские футболисты - 40%. Хозяева поля нанесли по воротам соперника более 20 ударов, "красно-белые" лишь 2 раза. "Астана" подала 13 угловых, у "Актобе" только 2 корнера.

В концовке матча "Актобе" остался в меньшинстве, команду подвел Егор Сорокин, получивший красную карточку.

В итоге 1:0, "Актобе" терпит выездное поражение в Астане и лишается теоритеческих шансов на пятое место. Выше 6-й строчки пятикратному чемпиону Казахстана в этом году уже не подняться.

Состав "Астаны": Ненад Эрич, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Рохер Каньяс, Игорь Шитов, Дмитрий Шомко, Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Патрик Твумаси, Джордже Деспотович, Джуниор Кабананга.

Состав "Актобе": Игорь Трофимец, Куасси Куаджа, Егор Сорокин, Сандро Цвейба, Марат Ситдиков, Багдат Каиров, Бобир Давлатов, Виктор Крюков, Никита Бочаров, Игорь Бойчук, Дидар Жалмукан.