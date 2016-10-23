Казахстанцев предупреждают по WhatsApp о новом виде телефонного мошенничества

Иллюстрация с сайта alau.kz.

Казахстанские пользователи WhatsApp рассылают друг другу сообщение с предупреждением о новом виде телефонного мошенничестве, сообщает информационный портал Алау.

Пользователи мессенджера WhatsApp рассылают сообщение с предупреждением о новом виде телефонного мошенничестве.

В связи с обострением экономической ситуации, криминал придумывает новые виды мошенничества. Вот один из свежих видов мошенничества, о котором сообщили из компании сотовой связи.

"Вы получаете телефонный звонок на свой мобильный телефон от человека, который представляется инженером компании, провайдера мобильной связи", - говорится в тексте сообщения.

"Он/она говорит, что они проверяют Вашу мобильную линию, и просят, Вас нажать #90 или #09 или любую другую комбинацию цифр и символов", - продолжает автор предупреждающего текста.

После этого, как советует автор сообщения, необходимо немедленно закончить этот разговор, нажав клавишу отбоя.

"Не нажимайте, предложенную Вам комбинацию цифр или символов — иначе мошенники получат доступ к Вашей SIM карте, и будут делать звонки за Ваш счёт и будут иметь доступ к вашему мобильному банку!" - пишут в сообщении.