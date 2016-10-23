Посаженный на 12 лет чиновник вещает из СИЗО для своих коллег

Фото кадр из видеосюжета КТК
На совещании по борьбе с коррупцией в Западно-Казахстанской области показали видеообращение осужденного бывшего главы управления спорта Муслима Ундаганова, который раскаивался в своих ошибках, сообщает телеканал КТК.
Так креативно к организации совещания подошли сотрудники антикоррупционного бюро. Для чиновников сняли целый фильм о самых громких преступлениях. Ну а главным его героем стал одиозный Муслим Ундаганов, которого посадили два года назад. Экс-глава облспорта проходил сразу по нескольким статьям: о создании организованной преступной группы, хищении бюджетных средств, служебном подлоге. Суд приговорил Ундаганова к 12 годам тюрьмы. Очевидно, он уже сильно пожалел обо всем, и теперь у него появилась возможность заявить это публично.
- Я раскаиваюсь в содеянном. Обращаюсь ко всем, чтобы они не повторяли моих ошибок, - говорил Ундаганов на камеру.
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