Жители в Аксае живут в бывшем здании финансовой полиции (ВИДЕО)

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Жители в Аксае живут в бывшем здании финансовой полиции (ВИДЕО)

Фото с сайта uralskweek.kz

В Аксае началось переселение людей из аварийного общежития в здание бывшей финансовой полиции и в вахтовый городок.

Порядка 15 семей переехали жить в здание финансовой полиции, передает Уральская неделя.

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