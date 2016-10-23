Жители в Аксае живут в бывшем здании финансовой полиции (ВИДЕО)

Фото с сайта uralskweek.kz
В Аксае началось переселение людей из аварийного общежития в здание бывшей финансовой полиции и в вахтовый городок.
Порядка 15 семей переехали жить в здание финансовой полиции, передает Уральская неделя.
Фото с сайта uralskweek.kz
В Аксае началось переселение людей из аварийного общежития в здание бывшей финансовой полиции и в вахтовый городок.
Порядка 15 семей переехали жить в здание финансовой полиции, передает Уральская неделя.
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