Тысячу саженцев посадили в старом сквере за городским акиматом в Актобе

22 октября в старом сквере за зданием городского акимата посадили 1000 саженцев деревьев. Старый сквер обещают возродить.
На посадку вышли работники госслужбы, депутаты и члены общественного городского совета. Назар Мадыгали и Гульстан Бактыбаева посадили более 20 саженцев.
"Будем ухаживать, навещать деревья," - поделилась Гульстан.
Как рассказал заместитель акима города Нагымжан Алдияров, старый сквер будет возрождаться. Журналистам показали эскиз будущего сквера, его стоимость пока не подсчитали.
Площадь сквера составит 23,3 тысячи кв. метра. В проекте есть уличное освещение, прогулочные дорожки, сцена и скамейки. В обновленном сквере можно будет поиграть в настольный теннис, позаниматься на уличных тренажерах, для детей установят игровые площадки. Сейчас в сквере есть футбольная площадка, дополнительно запланирована баскетбольно-волейбольная. Предусмотрена велосипедная дорожка шириной 4 метра.
По плану обновленного сквера цветы в клумбах составят орнаменты и рисунки. Например, в клумбе-цветнике "Велосипедисты" площадью 252 кв. метра "вырастут" силуэты велосипедистов в цветах.
"На следующий год, я думаю, полностью сквер завершим," - сообщил заместитель акима города Нагымжан Алдияров.
Кроме того, в Актобе появится 28 новых и обновленных скверов.
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