Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на выходных

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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на выходных

На большей части Казахстана ожидаются снег и дожди, на западе Казахстана - без осадков.

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз на 22-24 октября.

С районов Карского моря на Казахстан с атмосферными фронтами продолжают поступать арктические воздушные массы, которые и определяют холодную погоду. В северной половине Республики со снегопадами и метелями, в южной - с дождём и мокрым снегом.

Лишь на западе Казахстана сохранится влияние антициклона, ожидается погода без осадков, но температура воздуха ниже привычной для данного времени года.

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