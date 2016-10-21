Разноцветный звездопад сегодня ночью увидят казахстанцы

Казахстанцы смогут наблюдать метеорный поток "Ориониды" в ночь с пятницы на субботу. Метеорный поток образован знаменитой кометой Галлея, а наблюдать его можно будет в открытом пространстве, сообщает Казинформ.

"Пролетая вблизи солнца ядра комет нагреваются и происходит выброс пыли и испарение газа, то что образует кометный хвост.

Если комета, скажем, имеет сравнительно небольшие периоды обращения вокруг Солнца, то она много раз проходит вокруг Солнца и постепенно теряет свою массу и вся пылевая составляющая кометы растягивается по орбите, то есть части остаются.

Если земля пересекает вот эту часть орбиты, где находятся малые тела, то соответственно эти маленькие твердые тела, практически песчинки, с большой скоростью врезаются в земную атмосферу. От сопротивления воздуха они довольно быстро раскаляются на больших высотах и светятся.

Мы, земляне, видим этот процесс как «падающие звезды", - пояснил руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. Фесенкова, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Тейфель.

Как сообщил ученый, за этим явлением можно наблюдать в любой точке мира в середине или в половине ночи, где нет освещения, желательно в открытом пространстве.

"За здоровье казахстанцам, да и всем жителям планеты, беспокоиться нечего. Эти частицы сгорают на высоте 100-150 километров и все. На землю они никак не влияют. Единственное, что потихонечку за счет вот этих метеорных потоков прирастает масса Земли", - добавил Виктор Тейфель.

Ориониды - ежегодный метеорный поток, демонстрирующий быстрые и яркие метеоры, оставляющие следы, среди которых встречаются и разноцветные: белые, красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые цвета. Поток активен в период с 17 по 26 октября.