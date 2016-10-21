Требовать калым за невест предложили с иностранцев в Казахстане

Многих иностранцев привлекает красота, воспитание и изящность казашек.

В Казахстане предложили требовать с иностранцев калым за невест, пишет Arhar.kz.

Издание отмечает, что в последние годы девушки-казашки все чаще стали выходить замуж за иностранцев. Родители невесты даже устраивают пышный «узату той». На проводы невесты нужны значительные средства. Однако после замужества, многие девушки берут гражданство той страны, из которой ее муж и получают свидетельство о браке этого государства.

"Не секрет, что многих иностранцев привлекает красота, воспитание и изящность казашек. Особенно им нравится то, что они придерживаются традиций и обычаев, умеют с раннего возраста готовить и справляются с домашними делами", - рассказывает келин по имени Наталья.

Если верить статистике, то девушки-казашки чаще выходят замуж за турков и англичан, а корейцы и китайцы высокого мнения о наших девушках.

Как же можно остановить этот поток браков местных девушек с иностранцами? Многие блогеры предлагают ввести в стране на законном уровне «государственный калым». То есть, если ты хочешь увезти девушку с собой, то, соответственно, нужно заплатить за нее калым.