Столичный суд вынес решение по иску Сапарбаева

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Столичный суд вынес решение по иску Сапарбаева

Фото: today.kz

Аким Актюбинской области обвинил пользователя Facebook в клевете.

В Астане завершилось рассмотрение иска акима Актюбинской области Бердибека Сапарбаева, в котором чиновник обвинил пользователя Facebook Айдына Егеубаева в клевете, сообщает пресс-служба суда. Суд признал материал блогера не соответствующим действительности.

"Иск удовлетворен частично. В качестве компенсации морального вреда ответчик Егеубаев обязан выплатить Сапарбаеву 100 тысяч тенге, а также 2061 тенге в качестве госпошлины ему нужно оплатить суду. Остальные требования истца оставлены без удовлетворения. Стороны вправе обжаловать это решение", - сообщили в суде.

Напомним, 28 июля стало известно о том, что Бердибек Сапарбаев подал в суд на блогера Айдына Егеубаева, обвинив его в клевете. Чиновник не согласен с опубликованной в социальной сети Facebook информацией о том, что он, будучи главой Восточно-Казахстанской области, продал более 85 тысяч гектаров земли китайцам.

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