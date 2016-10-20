В Казахстане мажилисмен предложил учредить новый праздник

По его словам, сегодня, когда мир стоит на пороге новой «холодной войны», идеи Лидера нации Нурсултана Назарбаева об евразийской интеграции как никогда.
Депутат Мажилиса Парламента РК Бахытбек Смагул предложил учредить в Казахстане новый праздник. Об этом он сказал в ходе интервью на международной научно-практической конференции «РК и Евразийское пространство: современность и перспективы развития», сообщает Zakon.kz.
По его словам, сегодня, когда мир стоит на пороге новой «холодной войны», идеи Лидера нации Нурсултана Назарбаева об евразийской интеграции как никогда, актуальны и полезны международному сообществу.
"Так как именно такие миротворческие идеи, призывающие к взаимному экономическому сотрудничеству, тесной взаимосвязи культур и близости людских стремлений, способны придать развитию мира конструктивный характер. Ибо они базируются на истине, одинаково близкой и понятной всем народам. Именно Казахстан стал отправной точкой для нового исторического процесса, который сейчас называют евразийской интеграцией", - говорит мажилисмен.
"Всем известно, что 29 мая 2014 года на нашей земле, в Астане подписан Договор об Евразийском экономическом союзе. Поэтому чтобы пропагандировать идеи интеграции и объединения, также в целях закрепления Казахстана как автора идеи создания Евразийского союза, предлагаю учредить праздник «День Евразийской интеграции». Очевидно, что в ХХI веке интеграция становится важным фактором противодействия различным глобальным вызовам. В новых реалиях это коренной вопрос экономического и цивилизационного развития государств, повышения их глобальной конкурентоспособности», - сказал Бахытбек Смагул.
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