Полицейский в Уральске отсудил у газеты «Уральская неделя» три с половиной миллиона тенге

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Полицейский в Уральске отсудил у газеты «Уральская неделя» три с половиной миллиона тенге

Фото с сайта uralskweek.kz

Суд города Уральска частично удовлетворил сегодня гражданский иск участкового полицейского Даниара Ракишева к редактору газеты «Уральская неделя» Тамаре Еслямовой. Суд обязал выплатить полицейскому три с половиной миллиона тенге (с ТОО «Журналистская инициатива» — два миллиона тенге и с редактора — полтора миллиона тенге) в качестве компенсации «морального ущерба». Об этом сообщает Радио Азаттык.

В исковом заявлении полицейский просил суд взыскать в совокупности с редактора и юридического лица 10 миллионов тенге. Даниар Ракишев посчитал, что в колонке редактора под заголовком «Чего боятся такие, как майор Ракишев» задеты его честь и достоинство как сотрудника полиции. В своей публикации Тамара Еслямова утверждала, что Ракишев после задержания журналистов полицией 21 мая этого года в связи с массовыми выступлениями против поправок к земельному кодексу просил у нее прощения. Полицейский утверждает, что не делал этого.

Тамара Еслямова намерена обжаловать решение суда в апелляционном порядке. Западноказахстанский областной еженедельник «Уральская неделя» был создан журналистами в 2001 году. Это не первый многомиллионный иск, поданный представителями властей на газету за 15 лет существования.

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