Носить хиджаб в школах недопустимо - правительство РК

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Носить хиджаб в школах недопустимо - правительство РК

Пропаганда той или иной религии в светских школах недопустима.

Министерство образования и науки РК запретило ношение хиджабов в школах, передает корреспондент Today.kz. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заявила вице-министр ведомства Эльмира Суханбердиева. Также заместитель главы министерства отметила, что пропаганда той или иной религии в светских школах недопустима, и разъяснила основные требования к школьной форме.

"МОН РК Приказом №26 от 14 января 2016 года внедрило единые правила для школьной формы. Согласно им, школьная форма включает в себя пиджак, жилет, брюки, парадную и повседневную рубашку, юбку, классическую блузку. Брюки для мальчиков и девочек свободного кроя, по длине обязательно закрывают щиколотки ног. Ношение религиозной атрибутики не допускается. Указанные нормы законодательства являются едиными для представителей всех конфессий и этносов", - отметила Суханбердиева.

В 2016 году обязательная школьная форма внедрена в 4 761 школе Казахстана. Более двух миллионов школьников носят ученическую форму, установленную в учебном заведении.

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