В Казахстане будут выплачивать компенсации жертвам преступлений

Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона "О Фонде компенсации вреда потерпевшим" и сопутствующий ему пакет поправок в законодательство, передает корреспондент Today.kz.

"Законопроект определяет правовые основы для выплаты денежной компенсации отдельным категориям потерпевших от уголовных правонарушений. Категории определены по 62-м статьям Уголовного кодекса", - пояснил, представляя законопроект, министр финансов Бахыт Султанов.

Документом устанавливаются размеры денежной компенсации, которая является минимальной поддержкой потерпевшим в первое время, пока правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия. Впоследствии прокуроры будут взыскивать компенсацию с виновного.

"Инструментом выплаты является Фонд компенсации вреда потерпевшим. Его создание предусмотрено действующим Уголовно-процессуальным кодексом. Механизм работы фонда реализуется посредством контрольного счета в казначействе. Это самая экономичная схема. У фонда не будет юридического лица, не будет органов управления, административных расходов, не будет убытков. Это счет, на который поступают средства и расходуются. Контроль платежей будет проводить казначейство по отработанной практике", - пояснил Султанов.

Законопроектом устанавливаются четыре источника финансирования финорганизации: фиксированные платежи, налагаемые судом; денежные взыскания за неисполнение процессуальных обязанностей; поступления по исправительным работам; регрессный возврат компенсации с виновного лица.

Компенсация выплачивается трем категориям потерпевших. Это несовершеннолетние, являющиеся жертвами сексуального насилия, жертвы торговли людьми и пыток по восьми статьям УК РК. Вторая категория - потерпевшие, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита по 19-ти статьям УК РК. Третья категория – правопреемники, в случае смерти потерпевшего в результате уголовного правонарушения по 35-и статьям УК РК.

Размеры компенсации также определены в законопроекте. В частности, размер компенсации для потерпевших по восьми статьям предусматривается в размере 30 МРП (63 630 тенге). Потерпевшие по 19-ти статьям смогут получить из фонда 40 МРП, или 84 840 тенге. В случае смерти потерпевшего по 35-ти статьям компенсация составит 50 МРП (106 050 тенге).

Сопутствующим пакетом поправок вносятся изменения и дополнения в Бюджетный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан.