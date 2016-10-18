​В Актюбинской области построят новые школы, интернаты и общежития

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В Актобе уже строятся 4 школы. Строительство других объектов образования планируют начать в следующем году.

Обеспеченность школ учебниками, укрепление материально-технической базы учебных заведений, повышение качества образования, трудоустройство выпускников, а также охват детей дополнительным и дошкольным образованием - эти и другие вопросы обсудили чиновники на совещании в акимате.

"На сегодня в 10 районах области дети в возрасте от 3 до 6 лет обеспечены местами в детсадах на 100 %. Только в Шалкарском, Хромтауском районах охват детей этой возрастной группы составляет 97,8% и 96,3% соответственно, в Актобе - 86 %", - сообщила руководитель управления образования Сауле Умирбекова.

По словам главного педагога области, в новом 2016-2017 учебном году 16 городских школ ведут обучение в три смены, чтобы решить этот вопрос строятся 4 школы на 1840 мест. На следующий год запланировано строительство еще 10 школ. Строительство новых объектов образования позволит также планомерно ликвидировать саманные, деревянные, камышовые и малокомплектные школы.

В настоящее время в регионе в 416 общеобразовательных школах обучаются 128 тысяч детей. Регулярно проводится анализ знаний учеников, который в последнее время, показывает наличие в ряде школ проблем в освоении учебного материала по отдельным предметам.

Как отметила Сауле Умирбекова, особенно этот вопрос актуален для малокомплектных школ, требующих оптимизации с открытием пришкольных интернатов. Сегодня в регионе функционируют 29 пришкольных интернатов. В скором времени будет открыт интернат на 40 мест в п. Акраб Хобдинского района. В 2017 году начнется строительство новой школы. в г. Алга с пришкольным интернатом на 100 мест и на 150 мест при школе п. Карабутак.

Также, актуальным для сферы образования является и вопрос строительства общежитий для учащихся колледжей. С началом реализации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» ожидается увеличение поступления в колледжи выпускников районных школ. В настоящее время общежития требуются для 6 государственных колледжей.

Руководитель управления образования также сообщила о планах по вводу 9 новых специальностей, по которым в регионе наблюдается дефицит специалистов. В частности, речь идет о начале подготовки специалистов в области лифтового хозяйства, технологии машиностроения, защиты информации, лесного хозяйства, садово-паркового ландшафтного строительства, землеустройства, гибких автоматических линии, растениеводства, строительства автомобильных дорог, производства молочной продукции.