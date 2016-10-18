Праздничные дни для казахстанцев переносятся

В Казахстане переносят праздничные дни в 2017 году, выпавшие на субботу и воскресенье, сообщает КазТАГ со ссылкой на министерство здравоохранения и социального развития РК.

«В 2017 году с учетом норм закона праздничные дни, совпадающие с выходными днями (суббота, воскресенье), перенесены на следующий после праздничного рабочий день: при пятидневке: с 1 января на 3 января; с 7 мая на 8 мая; с 16 декабря на 18 декабря; с 17 декабря на 19 декабря; при шестидневке: с 1 января на 3 января; с 7 мая на 8 мая; с 17 декабря на 18 декабря», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в 2017 году первый день Курбан-айта приходится на 1 сентября и является выходным днем. 7 января - православное Рождество также будет нерабочим.

Как отмечается, в 2017 году норма рабочего времени составляет: при 40-часовой рабочей неделе: пятидневка - 1960 часов (245 дней * 8 часов); шестидневка - 1972 часов (246 дней * 7 часов + 50 дней * 5 часов); при 36-часовой рабочей неделе: пятидневка - 1764 часа (245 дней * 7,2 часов); шестидневка - 1776 часа (296 дней * 6 часов).

Напомним, праздничными днями в Казахстане являются: национальный праздник День независимости 16 - 17 декабря; государственные праздники: Новый год - 1-2 января; Международный женский день - 8 марта; Наурыз мейрамы- 21-23 марта; праздник Единства народа Казахстана - 1 мая; День защитника Отечества - 7 мая; День Победы - 9 мая; День столицы - 6 июля; День Конституции РК - 30 августа; День первого президента РК - 1 декабря.