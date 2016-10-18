Необычное узату: как провожают из дома 60-летнюю невесту

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Необычное узату: как провожают из дома 60-летнюю невесту

Пользователи пишут, что женщине 61 год, хотя другие считают, что она моложе.

В Сети появилось интересное видео традиционного "Кыз узату" с необычной невестой, по мнению пользователей группы ztb_video, невесте около 60 лет. Проводы получились весьма трогательными: женщина не скрывая слез прощается с родственниками. Но это слезы радости, как пишут комментаторы, она таки дождалась своего принца, передает Zakon.kz

Видимо многие аульчане болеют за судьбу невесты, так как на видео видно, как женщину провожают всем селом в дом жениха.

Предположительно, проводы прошли в селе Сенек Мангистауской области, а беташар - в доме жениха в Куланды.

Неравнодушные пользователи поддерживают невесту и пишут, что никогда не поздно найти свое счастье, а также, что любви все возрасты покорны. Ну, а кто - то удивляется, а может и завидует: "Вышла на пенсию, параллельно замуж ))))".

Видео набрало уже более 5 200 просмотров.

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