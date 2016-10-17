Золотые призеры Рио Дмитрий Баландин и Зульфия Габидуллина приедут в Актобе

Олимпийский чемпион в Рио Дмитрий Баландин. //Фото с сайта vlast.kz

Как сообщает центр по водным видам спорта «Достык», спортсмены официально откроют в Актобе Кубок Казахстана по плаванию.

Турнир пройдет с 20 по 23 октября в областной детско-юношеской спортивной школе по водным видам спорта. В нем будут участвовать сборные из областей, команды из Алматы и Астаны, а также спортсмены из России. Соревнования пройдут в индивидуальных видах программы на дистанциях 50, 100, 200, 400 м.

Начало соревнований 20 октября в 10:00. Официальное открытие состоится в тот же день, в 17:00. На него приглашены олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, чемпионка паралимпийских игр Зульфия Габидуллина.

Спортсмены прилетают в Актобе 18 октября. Встреча олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина назначена на 12:00 (время местное). Чемпионку паралимпийских игр Зульфию Габидуллину встретят в 15:30.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 21-летний Дмитрий Баландин из Алматы завоевал золото в плавании брассом на дистанции 200 метров. Баландин стал первым в истории Казахстана олимпийским чемпионом по плаванию.

50-летняя Зульфия Габидуллина финишировала первой в плавании вольным стилем на дистанции 100 м. Это золотая медаль также стала первым в истории страны.