Казгидромет: Зима в Казахстане будет ранней и снежной

Снег покроет Казахстан уже к середине ноября.

На большей части Казахстана температурный режим уложится в рамки климатической нормы.

Сегодня в РГП «Казгидромет» МЭ РК состоялся брифинг о прогнозе погоды на предстоящий зимний период с участием Директора гидрометцентра Марины Шмидт и Начальника управления долгосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Гульмиры Акишевой, сообщает пресс-служба предприятия.

"Согласно долгосрочному прогнозу РГП "Казгидромет", зима в Казахстане ожидается ранней и снежной. В ноябре погода будет неустойчивой, с частыми осадками, туманами и гололедом, в результате чего на большей части Казахстана температурный режим установится в рамках климатической нормы, а осадков выпадет больше нормы", - сообщила Марина Шмидт.

В декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше климатических значений на один градус по Цельсию, за исключением Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областей и южной половины Алматинской области. Осадков меньше нормы ожидается в ЗКО и ВКО, больше нормы - в Костанайской, СКО, ЮКО, Акмолинской, Жамбыльской, Кызылординской областях и на большей части Карагандинской области.

"Январь и февраль в Казахстане ожидаются самыми холодными. В январе синоптики обещают, что температурный фон будет ниже средних многолетних значений на один градус по Цельсию в ВКО, ЮКО, Алматинской областях и на юге Жамбылской области. Месячное количество осадков меньше нормы ожидается в ЗКО, СКО, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской областях. Больше нормы - в ВКО, ЮКО, Алматинской, Жамбылской областях", - уточнила Марина Шмидт.

В феврале, по ее словам, средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатических значений в ЗКО, Атырауской и Мангистауской областях, ниже этой цифры на один градус по Цельсию - в остальных областях.